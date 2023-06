DJ MARKET TALK: Assembleia-geral da Exxon chumba todas as propostas de acionistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Exxon Mobil prevaleceu na sua oposição a todas as 12 propostas de acionistas que pediam relatórios sobre objetivos ambientais e revelações jurídicas, entre outros assuntos. Na assembleia-geral da Exxon desta quarta-feira, o CEO Darren Woods disse que várias propostas "exigiriam que assumíssemos um rumo de descarbonização potencial que virtualmente todos os observadores concordam que não é... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.