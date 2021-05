DJ MARKET TALK: Assembleias-gerais de petrolíferas sob atenção dos investidores

(DJ Bolsa)-- As próximas assembleias-gerais de algumas petrolíferas integradas vão ser observadas mais atentamente que o normal, refere Alastair Syme, do Citi. Nos EUA, a Exxon está a travar uma batalha sobre a composição da administração e a sua agenda climática. Na Europa, a Shell, a Total e a Equinor vão submeter a votação as respetivas transições energéticas, nota Syme. "A proteç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

