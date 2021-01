DJ MARKET TALK: AstraZeneca nega notícias sobre ineficácia da vacina

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca negou as notícias do jornal alemão Handelsblatt que diziam que a vacina contra o coronavírus da empresa pode ser muito menos eficaz em pacientes idosos, dizendo que a notícia está completamente incorreta. "Em novembro, publicámos dados na revista The Lancet demonstrando que os idosos mostram fortes respostas de imunidade à vacina, com 100% desse grupo a gerar uma subida específica de anticorpos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone