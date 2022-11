DJ MARKET TALK: AstraZeneca sobe após receber aval da UE em três fármacos

(DJ Bolsa)-- As ações da AstraZeneca sobem 2,5% depois de a farmacêutica ter dito que os reguladores da UE recomendaram a aprovação de três dos seus tratamentos para vários tipos de cancro. As propostas da Agência Europeia de Medicamentos incluem a recomendação da aplicação na União Europeia dos tratamentos Enhertu, Imfinzi e Lynparza para certos pacientes em determinadas circunstâncias. Entretanto,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.