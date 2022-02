DJ MARKET TALK: AstraZeneca sobe após resultados positivos de fármaco oncológico

(DJ Bolsa)-- Os resultados positivos do fármaco Enhertu da AstraZeneca e da Daiichi Sankyo para mulheres com cancro da mama avançado de HER2-baixa expande significativamente o universo de pacientes elegíveis para tratamento. Cerca de metade de todos os cancros da mama expressa baixos níveis da proteína chamada HER2. Atualmente, são administradas várias linhas de quimioterapia, e em alguns casos também com terapia hormonal, ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone