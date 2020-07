DJ MARKET TALK: Ataque no Twitter enfatiza receios de ciberataques

(DJ Bolsa)-- O ataque ao Twitter na quarta-feira mostra como uma falha da plataforma pode ter um impacto único na política e nos governos globais, dizem especialistas em cibersegurança. Apesar de o ataque ter sido direcionado a utilizadores como o Bill Gates e o Barack Obama com uma aparente fraude de criptomoedas, o Twitter publicou mais detalhes do que aconteceu. Os responsáveis de cibersegurança dizem que pode demorar meses ou semanas para o surgimento do panorama ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone