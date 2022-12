DJ MARKET TALK: Atividade económica da China pode continuar fraca no início de 2023

(DJ Bolsa)-- Os índices de gestores de compras, ou PMI, da indústria e serviços da China, que contraíram mais do que o esperado em novembro, podem fragilizar-se ainda mais em dezembro e no primeiro trimestre do próximo ano, diz Zhiwei Zhang, economista da Pinpoint Asset Management. "O processo de reabertura começou, o que deve ajudar a economia a recuperar no segundo semestre de 2023", diz. Mas as cidades vão enfrentar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.