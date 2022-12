DJ MARKET TALK: Atividade económica da China terá abrandado em novembro

(DJ Bolsa)-- As atividades económicas da China devem ter abrandado em novembro, com o aumento dos casos da Covid-19 e os duros confinamentos na primeira metade do mês a perturbarem a produção das fábricas e a pesaram sobre o consumo. As vendas a retalho terão caído 3,3% em termos homólogos, face à descida de 0,5% de outubro, de acordo com uma sondagem a 14 economistas realizada pelo The Wall Street Journal. A produç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.