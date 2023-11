DJ MARKET TALK: Atividade económica dos EUA deve manter-se

(DJ Bolsa)-- O crescimento real do consumo dos EUA deverá ser de 2,3% no quarto trimestre, afirma Paul Ashworth, da Capital Economics, numa nota aos dados das vendas a retalho desta quarta-feira. Ashworth prevê um crescimento geral homólogo do PIB de 1% ou menos. As vendas de outubro caíram 0,1%, "mas a queda deveu-se sobretudo a uma descida relacionada com os preços de venda nos postos de gasolina e a uma queda de 1,0% em cadeia das ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.