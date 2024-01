DJ MARKET TALK: Atividade económica dos EUA regista poucas alterações - Fed/Livro Bege

(DJ Bolsa)-- A atividade económica dos EUA continuou praticamente inalterada no início do ano, de acordo com a sondagem mais recente do Livro Bege da Reserva Federal. No geral, Boston, Nova Iorque, Filadélfia, Mineápolis e Kansas City disseram que a atividade económica desceu. Ainda assim, a maioria dos distritos disseram que as expectativas para o crescimento futuro eram positivas, tinham melhorado, ou ambas, mesmo que sete dos distritos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.