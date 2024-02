DJ MARKET TALK: Atividade imobiliária dos EUA abrandou em janeiro

(DJ Bolsa)-- As taxas hipotecárias pararam de cair em janeiro, enquanto os preços das casas continuaram a aumentar, uma combinação poderosa que abrandou a atividade imobiliária. As casas colocadas à venda desceram 1,2% em cadeia, a primeira descida desde junho, diz a Redfin. A oferta subiu 2,7% face ao período homólogo, mas trata-se de um abrandamento face ao ganho de 4,2% de dezembro. As casas ativamente à venda desceram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.