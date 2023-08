DJ MARKET TALK: Atividade industrial alemã com perspetivas sombrias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A produção industrial alemã deve continuar a cair este ano à medida que a economia enfraquece, refere a economista Franziska Palmas, da Capital Economics, numa nota. A atividade da indústria transformadora, energia e construção desceu 1,5% em junho em cadeia, de acordo com dados desta segunda-feira. Economistas esperavam uma queda mais ligeira. "A subida das taxas de juro e a fraca procura devem pesar cada vez ...