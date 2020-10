DJ MARKET TALK: Atividade industrial da China pode ter crescido menos em outubro

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial da China deve ter crescido a um ritmo mais baixo em outubro, preveem economistas. O PMI industrial oficial do país terá abrandado para 51,3 pontos em outubro, de acordo com a previsão média dos 10 economistas consultados pelo The Wall Street Journal. Esta leitura compara com 51,5 pontos em setembro. Os dados de outubro devem permanecer acima da marca de 50 pontos que separa a contração do crescimento.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone