DJ MARKET TALK: Atividade industrial do Texas regista maior contração em três anos

(DJ Bolsa)-- A sondagem do outlook industrial da Fed de Dallas revela um segundo mês de contração, com o índice de produção de junho a registar uma leitura de -4,2 pontos. Trata-se do terceiro mês de recuo este ano e a maior contração mensal desde maio de 2020, quando a economia norte-americana lidava com a pandemia de Covid-19. Cerca de 85 empresas industriais do Texas responderam ao inquérito e, entre os comentá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.