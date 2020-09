DJ MARKET TALK: Ativos britânicos vão continuar impopulares com caos do Brexit

(DJ Bolsa)-- Os ativos britânicos devem continuar a ser preteridos pelos investidores, tendo em conta as notícias sobre o plano do Reino Unido de anular partes do acordo com a União Europeia, refere a Principal Global Investors. A libra tem "margem material para cair" e os ativos do Reino Unido são uma "armadilha de valor" que os investidores globais fazem bem em evitar, tendo em conta a perspetiva de não haver acordo com a UE e a turbulê... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

