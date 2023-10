DJ MARKET TALK: Ativos de refúgio sobem perante tensões geopolíticas

(DJ Bolsa)-- Ativos de refúgio, como o ouro e o dólar, estão em alta esta segunda-feira devido ao aumento das tensões geopolíticas. O ataque do Hamas a Israel deve motivar uma corrida aos ativos seguros, à medida que os investidores avaliam o risco dos acontecimentos no Médio Oriente para os mercados, disse a Phillip Securities. Este risco poderá levar à compra de ativos como ouro e dólar e possivelmente aumentar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.