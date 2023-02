DJ MARKET TALK: Ativos de rendimento fixo vistos como atrativos novamente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A avaliação dos produtos de rendimento fixo melhorou consideravelmente nos últimos trimestres, tornando a classe de ativos atrativa novamente, refere a MFS IM numa nota. "Estamos agora a observar níveis de yield que não eram vistos há uma década", refere a firma. Isto também é válido para os spreads de crédito, que aumentaram, mas ainda mais para as yields totais, que beneficiaram dos efeitos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.