DJ MARKET TALK: Atraso na produção de aviões da Airbus "era esperado"

(DJ Bolsa)--A fabricante europeia de aviões Airbus tinha planos para aumentar a produção de aviões de fuselagem estreita para 75 aparelhos por mês até 2025, mas agora prevê atingir essa taxa apenas em 2026, embora o atraso "fosse esperado e não seja uma surpresa", escrevem analistas do Deutsche Bank. Para o modelo A350, a Airbus pretende chegar a nove aviões produzidos por mês no final de 2025, face aos ...