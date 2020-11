DJ MARKET TALK: Atraso no resultado das eleições pode ser mau para a economia

(DJ Bolsa)-- Um atraso na obtenção dos resultados das eleições dos EUA deve ter um impacto marginal na economia, mas semanas de contestação aos resultados podem ter um peso no produto interno bruto de 0,5 a 1,0 pontos percentuais na primeira metade do ano, diz o Bank of America. Assim que houver um vencedor, o foco passa para os estímulos e o BofA diz que os estímulos mais elevados surgirão com os democratas com maioria ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

