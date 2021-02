DJ MARKET TALK: Atrasos, custos do Brexit atingem comércio entre R Unido-UE

(DJ Bolsa)-- A saída do Reino Unido da União Europeia atingiu o comércio de retalho entre os dois territórios, uma vez que os atrasos nas entregas e os custos adicionais detêm os consumidores, segundo uma sondagem. Mais de um terço, ou 34%, dos consumidores do Reino Unido deixaram de comprar bens da UE desde que o país saiu do bloco no mês passado, mostra a sondagem feita a 1.000 consumidores britânicos da Eskenzi PR &... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

