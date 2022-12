DJ MARKET TALK: Atratividade industrial da Alemanha é ameaçada por preços altos da energia

(DJ Bolsa)-- Os preços elevados da energia na Alemanha são um desafio para a sua atratividade enquanto uma localização industrial, diz o analista do Deutsche Bank Eric Heymann, numa nota sobre o outlook para 2023. Embora sejam improváveis os encerramentos em larga escala de centrais intensivas de energia na maior economia da Europa no curto prazo, os novos investimentos podem ser redirecionados para países com custos energéticos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.