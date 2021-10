DJ MARKET TALK: AT&T atinge mínimos de 10 anos sob pressão vendedora

(DJ Bolsa)-- A pressão vendedora de outubro continua sobre a AT&T, com as ações a caírem para mínimos de 10 anos, descendo 1% para cerca de $25,15 esta quarta-feira. Não existe um catalisador para a queda da gigante de telecomunicações. As ações têm sido penalizadas desde que anunciou planos para separar a unidade WarnerMedia e fundi-la com a rival Discovery no próximo ano. As concorrentes Verizon e ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

