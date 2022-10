DJ MARKET TALK: AT&T deve superar Verizon nos próximos meses

(DJ Bolsa)-- As ações da AT&T devem superar as ações da Verizon nos próximos meses com base nos atuais desempenhos operacionais, dizem os analistas Frank G. Louthan IV e Rob Palmisano, da Raymond James, numa nota de research. O crescimento dos assinantes wireless e dos lucros são dois fatores críticos para o desempenho das ações de uma empresa de telecomunicações e a AT&T tem um "par de topo"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.