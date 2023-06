DJ MARKET TALK: Atual ciclo económico deve impulsionar obrigações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O atual ciclo económico parece positivo para o desempenho das obrigações, com a classe de ativos a provavelmente gerar retornos "muito fortes" em 2023 e 2024, diz Kellie Wood, da Schroders. Falando num evento, Wood diz que os mercados de obrigações habitualmente têm um desempenho bastante forte quando a inflação está a desacelerar, o crescimento está a abrandar e quanto os bancos centrais cortam ...