DJ MARKET TALK: Atualização da BMW sobre eletrificação deve acalmar investidores

(DJ Bolsa)-- Os comentários da BMW sobre a eletrificação da frota são vistos como relativamente tranquilizadores, dizem analistas do Citi, perante os receios dos investidores relacionados com os planos de veículos elétricos da empresa. A BMW disse que os veículos totalmente elétricos devem representar pelo menos 50% das expedições globais para os clientes até 2030. Entretanto, as projeções financeiras ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone