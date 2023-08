DJ MARKET TALK: Atualização da estratégia da Bayer pode chegar mais cedo do que o esperado

(DJ Bolsa)-- O anúncio do novo CEO da Bayer sobre a atualização de uma estratégia abrangente para o início de 2024 motivou positivamente o preço das ações, depois de uma reação inicial negativa após um corte da orientação, dizem os analistas da Bernstein, numa nota. Nesta altura, as possibilidades de risco/recompensa para os acionistas da Bayer estão inclinadas para cima, acrescentam os analistas.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.