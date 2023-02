DJ MARKET TALK: Atualização da produção de 2022 da Glencore não deve mudar outlook

(DJ Bolsa)-- Embora os dados melhores de produção da Glencore devam levar a alguns pequenos aumentos do consenso para os resultados até ao final do ano, houve pouco na publicação que alterasse o outlook visto a falta de novas previsões para 2023, diz Tyler Broda, analista do RBC Capital Markets, numa nota. "Continuamos a ver a Glencore a fornecer o melhor risco/recompensa do setor numa visão de 6 a 12 meses, contudo, a pressã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.