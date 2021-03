DJ MARKET TALK: Atualização estratégica da Intel vem com aumento das expectativas

(DJ Bolsa)-- O novo CEO da Intel, Pat Gelsinger, planeia apresentar a atualização estratégica na terça-feira depois da abertura do mercado com o título pomposo de: "Intel Unleashed: Engineering the Future". Os analistas esperam novidades do plano de outsourcing, progresso nos chips de 7 nm, e, potencialmente, a orientação e planos de despesas para o total do ano. Relativamente à orientação, o UBS diz que: ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

