DJ MARKET TALK: Aumento da confiança da Zona Euro é insustentável

(DJ Bolsa)-- As sondagens de sentimento da Zona Euro estão num pico ou muito perto disso, diz o Citi. "O máximo de otimismo significa que a recente tendência de subida nas revisões das previsões não deve durar", dizem economistas do Citi. Apesar de ser lógico que as expectativas estejam em máximos recorde ou perto tendo em conta a margem para mais recuperação, o Citi prevê que o ritmo de recuperaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone