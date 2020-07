DJ MARKET TALK: Aumento da produção da OPEP poderá ser prematuro

(DJ Bolsa)-- A decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, e da Rússia na quarta-feira de começarem a aumentar a produção de petróleo arrisca ser prematura, tendo em conta que ainda há um excedente nas reservas globais, diz Edoardo Campanella, do Unicredit. "O medo de os cortes ambiciosos não serem politicamente sustentáveis provavelmente induziu a OPEP+ a agir rapidamente, ignorando deliberadamente ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

