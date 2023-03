DJ MARKET TALK: Aumento de 50 pb do BCE não deve surpreender mercados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--Um aumento de 50 pontos base da taxa de juro do Banco Central Europeu esta semana não seria uma surpresa, dada a forte orientação da reunião anterior e, portanto, o foco deve estar nas dicas de política futura e nas novas projeções macro, disse Peter Goves, analista da MFS Investment Management. "Prevemos que um compromisso dependa dos dados daqui para frente", acrescentou. Embora a inflação plena ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.