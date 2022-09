DJ MARKET TALK: Aumento de taxas do BCE pode não ter impacto na inflação

(DJ Bolsa)-- É duvidoso que a antecipação do processo de normalização com o aumento das taxas de juro de 75 pontos base pelo BCE tenha um efeito tangível na inflação nos próximos meses, refere Wolfgang Bauer, gestor de fundos da equipa de rendimento fixo da M&G. "A subida dos preços da energia e de outras commodities estão a contagiar a inflação subjacente à medida que os custos mais elevados ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone