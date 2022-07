DJ MARKET TALK: Aumento de taxas do BCE pode ter surgido demasiado tarde

(DJ Bolsa)-- O BCE aumentou as taxas em 50 pontos base, apesar de ter sinalizado anteriormente um aumento mais reduzido de 25 pontos base, impulsionando o euro. Contudo, a subida pode ter surgido "demasiado tarde", refere Hinesh Patel, gestor de portefólio da Quilter Investors. "O BCE esperou demasiado tempo em relação à Fed e ao BOE, criando dessa forma pressão adicional sobre o euro, que está a somar-se às pressõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

