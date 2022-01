DJ MARKET TALK: Aumento de taxas do BOE deve desencadear restrição quantitativa

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra prepara-se para aumentar a taxa de juro de referência em 25 pontos base a 3 de fevereiro, desencadeando a reversão do alívio quantitativo, refere Paul Hollingsworth, economista-chefe para a Europa do BNP Paribas Markets 360. Depois de ter colocado a taxa a 0,5% em fevereiro, o banco central deve cessar os reinvestimentos dos proveitos das obrigações que atingem a maturidade, o que é crítico porque ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone