DJ MARKET TALK: Aumento de taxas do BOE em mais de 25 pontos base parece improvável

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, não deve aumentar as taxas de juro em mais de 25 pontos base e em vez disso deve efetuar um último aumento de um quarto de ponto em junho, referem analistas do Morgan Stanley Research numa nota. Um aumento de maior dimensão não é provável devido aos receios acerca do impacto das taxas elevadas no mercado hipotecário, dizem os analistas. "O mercado prevê agora uma taxa terminal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.