DJ MARKET TALK: Aumento de taxas do BOE pode ser o último

(DJ Bolsa)-- A Abrdn acredita que a decisão do Banco de Inglaterra, ou BOE, de aumentar as taxas de juro em 25 pontos base para 4,50% deve ser a última deste ciclo de aumentos, refere o economista sénior Luke Bartholomew numa nota. Contudo, os riscos estão "fortemente inclinados para taxas mais elevadas e a inflação vai ter de comportar-se nos próximos meses para que a política se mantenha em pausa nestes níveis"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.