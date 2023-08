DJ MARKET TALK: Aumento do spread das yields EUA-Alemanha visto como temporário

(DJ Bolsa)-- O alargamento temporário do spread das yields entre os Treasurys e as Bunds deve ser temporário, refere Elmar Voelker, analista sénior de rendimento fixo da LBBW. Com base nas taxas futuras do mercado monetário, os intervenientes no mercado colocam a probabilidade de mais um aumento das taxas de juro do Banco Central Europeu apenas moderadamente acima do que a probabilidade de uma subida das taxas da Reserva Federal dos EUA depois ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.