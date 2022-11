DJ MARKET TALK: Autogolos económicos do Reino Unido deixaram britânicos mais pobres

(DJ Bolsa)-- Os autogolos económicos do governo do Reino Unido, incluindo a saída da UE, deixaram os britânicos "bastante mais pobres", disse um think tank depois da apresentação do orçamento de outono. O Reino Unido enfrenta uma "longa e desagradável jornada", dificultada por erros como o Brexit e a redução de verbas para o investimento e educação, refere o Institute for Fiscal Studies. "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.