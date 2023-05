DJ MARKET TALK: Avaliação das ações da Proctor & Gamble está no nível máximo

(DJ Bolsa)-- O forte ímpeto da Procter & Gamble impulsionou as ações para ultrapassarem o patamar superior do seu historial de avaliação num horizonte a cinco, 10 e 20 anos, mas uma fuga para a segurança de investidores receosos com os problemas recentes da banca norte-americana também contribuiu para os ganhos, referem analistas da Truist numa nota. Se a turbulência acalmar, os investidores poderão regressar a aç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.