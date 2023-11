DJ MARKET TALK: Avaliações das obrigações estão perto do fair value

(DJ Bolsa)-- Os mercados de obrigações globais sofreram uma reavaliação significativa nos últimos dois anos por causa da transição para uma nova era de taxas mais elevadas, deixando as avaliações das obrigações mais perto do fair value, diz a Vanguard num outlook de mercado para 2024. O prémio de termo -- a compensação que os investidores exigem por deterem dívida de longo prazo em vez de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.