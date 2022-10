DJ MARKET TALK: Aversão ao risco deve dar suporte às obrigações

(DJ Bolsa)--As obrigações soberanas podem obter suporte do sentimento de risco, mas os mercados permanecem vulneráveis, já que os comentários dos bancos centrais -- manifestando determinação na luta contra a inflação -- parecem continuar, escreve o estratega de taxas do Commerzbank Rainer Guntermann numa nota de research. É improvável que os dados do índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA tragam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.