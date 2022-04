DJ MARKET TALK: AXA IM mantém ceticismo sobre abrandamento da inflação

(DJ Bolsa)-- A AXA Investment Managers vai manter o ceticismo sobre a descida da inflação até que isso realmente aconteça, disse Jonathan Baltora, responsável de ativos de rendimento fixo da firma, num webinar. "Se não assistirmos ao abrandamento da inflação, não acreditamos que vá descer", refere. As estimativas para o pico da inflação continuam a ser revistas em alta e a ser adiadas para cada ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

