DJ MARKET TALK: Balança comercial da Zona Euro de fevereiro deve impulsionar PIB

(DJ Bolsa)-- Os dados do comércio externo da Zona Euro para fevereiro sugerem que o comércio líquido de bens deu um impulso significativo ao PIB no primeiro trimestre, diz Melanie Debono, economista sénior para a Europa da Pantheon Macroeconomics, numa nota. A balança comercial da Zona Euro passou para um superavit de EUR4,6 mil milhões em cadeia, face a um deficit de EUR9,4 mil milhões em fevereiro de 2022, com as exportações a subirem 1,2% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.