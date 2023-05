DJ MARKET TALK: Balança comercial de França vai dar suporte ao crescimento

(DJ Bolsa)-- A balança comercial de França continua a melhorar após ter tocado o ponto mais baixo durante o choque dos preços de energia no terceiro trimestre de 2022, disse Melanie Debono, economista da Pantheon Macroeconomics para a Europa. O deficit comercial ajustado às variações diminuiu para EUR8,0 mil milhões em março, contra EUR9,3 mil milhões em fevereiro, melhor do que as expectativas de consenso de EUR9,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.