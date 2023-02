DJ MARKET TALK: Balança comercial dos EUA penalizada por abrandamento global

(DJ Bolsa)-- A desaceleração da economia global pesou sobre a balança comercial dos EUA, disse Shannon Seery, da Wells Fargo, com as importações de dezembro a crescerem e as exportações a caírem sob o impacto da queda dos preços do petróleo. "Os fluxos de comércio internacional continuam pressionados", disse Seery. "A diminuição do crescimento externo deve continuar a pesar sobre a procura ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.