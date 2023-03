DJ MARKET TALK: Banca europeia cai no final de semana turbulenta

(DJ Bolsa)-- As quedas das ações bancárias europeias acentuam-se à medida que a semana de negociação da Europa chega ao fim. O colapso do Silicon Valley Bank despertou os receios sobre a saúde do setor bancário que persistem na Europa. O Credit Suisse é o banco que mais cai, em baixa de 10%. O ING Groep, Banco Santander e Commerzbank perdem todos mais de 4%, enquanto o BNP Paribas, UniCredit e BBVA perdem mais de 3%. O ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.