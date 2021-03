DJ MARKET TALK: Banca europeia cai significativamente com notícias de hedge fund

(DJ Bolsa)-- Podem existir mais problemas com um hedge fund dos EUA que atingiu o Credit Suisse e o Nomura, de acordo com traders que esperam fragilidade no setor. O Credit Suisse e o Nomura alertaram para perdas significativas relacionadas com um cliente norte-americano que não identificaram mas, nos últimos dias, perdas com a Archegos Capital Management causaram a liquidação de posições com um valor aproximado de $30 mil milhõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

