DJ MARKET TALK: Banca global vai enfrentar 2021 "difícil"

(DJ Bolsa)-- Os bancos de todo o mundo enfrentam um cenário difícil em 2021, disse a S&P Global Ratings. Este ano tem sido difícil para os bancos, mas no próximo pode ser "ainda mais difícil", já que as medidas de apoio que estabilizaram o setor e ajudaram os clientes com crédito a sobreviver não podem durar para sempre, disse a agência de notação num relatório.

