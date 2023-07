DJ MARKET TALK: Bancos britânicos caem depois de corte de previsões do Barclays

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os bancos britânicos caem depois de o Barclays ter aumentado os retornos de capital, mas reduzido a previsão de margem financeira para 2023 da unidade doméstica. Embora o Barclays tenha superado ligeiramente o consenso de previsões dos analistas e anunciado uma recompra de ações acima do esperado, a revisão em baixa da projeção de margem financeira e uma queda dos negócios da unidade de banca de investimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.