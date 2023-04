DJ MARKET TALK: Bancos britânicos devem confirmar resiliência nos resultados

(DJ Bolsa)-- Apesar da recente turbulência no setor, os bancos comerciais do Reino Unido devem mostrar resiliência nos balanços com os relatórios a continuarem a refletir benefícios em termos homólogos para os lucros devido às taxas de juro mais elevadas, diz a Shore Capital, numa nota, antes dos resultados trimestrais. "Esperamos que as equipas de gestão continuem otimistas sobre o outlook [para o retorno sobre os ativos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.